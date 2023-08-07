تشكيل موناكو أمام بايرن ميونخ.. وديًا

أعلن الجهاز الفني لـ موناكو الفرنسي، بقيادة المدرب النمساوي أدولف هوتر، عن تشكيل الفريق الرسمي أمام بايرن ميونخ الألماني، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2023/2024.

ويبحث الثنائي توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، وهوتر، مدرب موناكو، عن تحقيق أقصى استفادة خلال مواجهة اليوم، وذلك للاستعداد بقوة للموسم المقبل.

تشكيل موناكو

تشكيل موناكو

وكان بايرن ميونخ قد نجح في التتويج بالدوري الألماني خلال الموسم الماضي، بعد المنافسسة الشرسة مع بوروسيا دورتموند الألماني خلال الجولات الأخيرة من المسابقة.

بينما جاء موناكو في المركز الثالث ببطولة الدوري الفرنسي برصيد 69 نقطة، حيث توج باريس سان جيرمان باللقب بعد وصوله للنقطة 86.