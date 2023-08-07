طهران تكشف طبيعة العلاقات الإيرانية السعودية

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، "ناصر كنعاني"، أن العلاقات الإيرانية السعودية "تسير نحو الأمام"، لافتًا إلى أن "الرياض تعمل على فتح سفارتها في طهران في وقت مُناسب"، حسبما أفادت "وسائل إعلام إيرانية"، مساء اليوم الاثنين.

وتطرق كنعاني في مؤتمر صحفي، إلى قضية الحقل النفطي الحدودي مع الكويت، مؤكدا أحقية إيران في الاستثمار فيه.

وأوضح كنعاني قائلًا: "أوضحنا بشكل كاف أننا ننظر إلى قضية حقل آرش النفطي، على أنها قضية حقوقية وفنية".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "يعود للشعب الإيراني الحق في هذا الحقل، ونحن مستعدون للحوار مع الجانب الكويتي بشأنه، ونتطلع إلى هذا الموضوع في الإطار الفني والتعاون مع جيراننا بعيدا عن وسائل الإعلام".

حريق غابات

من ناحية أخرى، قالت السلطات الإيرانية إن حريق غابات اندلع نتيجة طقس شديد الحرارة، حيث اضطرم لفترة وجيزة بالأراضي العشبية حول سجن إيفين شمالي طهران، ما أدى لانفجار ألغام بمنطقة أمنية حول المنشأة.

وأفادت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية بأن الحريق الذي استمر "بضع دقائق" فقط تمت السيطرة عليه على الفور، ولم يلحق أي ضرر بمرافق السجن.

وأشارت "ميزان" إلى أن "الحريق امتد إلى منطقة التلال المحمية حول سجن إيفين وتسبب في انفجار عدد من الألغام"، في حين لم ترصد الوكالة ضحايا أو تذكر تفاصيل عن نوعية الألغام.

تُجدر الإشارة إلى أن السجن محاط أيضا بأسلاك شائكة يسري فيها التيار الكهربائي.

وأجبرت الحرارة غير المسبوقة هذا الصيف الحكومة على إعلان يومي الأربعاء والخميس عطلتين، حيث عانت مدن عديدة في جنوب إيران من أيام من الحر الشديد.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الحرارة تجاوزت 51 درجة مئوية في مدينة الأهواز الجنوبية.