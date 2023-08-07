نابولي يتعاقد مع ناتان برناردو صخرة الدفاع البرازيلية.. رسميًا

أعلن نابولي عبر حسابه الرسمي مساء اليوم الاثنين، عن ضم المدافع البرازيلي ناتان برناردو دي سوزا لدعم خط الدفاع ، وتعد الصفقة خليفة كيم مين جاي الذي رحل إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي .

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ونشر حساب نابولي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مساء اليوم الاثنين عن تفاصيل صفقه المدافع البرازيلي قائلا:" يسر النادي إعلان ضم قلب الدفاع ناتان برناردو دي سوزا قادما من صفوف ريد بول براجانتينو في صفقة دائمة".

حيث قدمت الإدارة الإيطالية عرضًا مٌغريًا للفريق البرازيلي من ريد بول براغانتينو البرازيلي 10 ملايين يورو للحصول على خدمات اللاعب.

خاض اللاعب ناتان برناردو دي سوزا أكثر من 100 مباراة مع براغانتينو سجل مع الفريق البرازيلي وسجل 5 أهداف حتي الآن .

على الجانب الاخر، تعاقدت إدارة نابولي الإيطالي مع المدرب رودي جارسيا مدرب النصر السعودي السابق خلفًا لتولي المهام الفنية لوتشانو سباليتي استعدادًا للموسم الجديد .

وتسعي إدارة نابولي المحافظة على لقب الدوري الذي توج به الفريق خلال الموسم الماضي المنقضي .