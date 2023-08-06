أهلي جدة يستهدف ضم لاعب نابولي

يستهدف نادي أهلي جدة السعودي التعاقد مع نجم فريق نابولي الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي من أجل تعزيز صفوفه.



يسعى أهلي جدة لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب وسط فريق أبناء الجنوب قبل بداية الموسم الكروي الجديد.



أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن الأهلي قدم عرضا رسميا إلى نابولي من أجل التعاقد مع لاعبه زيلينسكي ودخل في مفاوضات قوية مع النادي الإيطالي.



وتابعت أن أهلي جدة يجري مفاوضات مع نابولي للتوصل إلى اتفاق مشيرا إلى أن عقد اللاعب البولندي زيلينسكي مع نابولي ممتد حتى الصيف المقبل.



وأضافت التقارير، أن أهلي جدة يرغب في التوصل لإتفاق مع نظيره نابولي حول المبلغ المطلوب للموافقة على بيعه في أقرب وقت ممكن، لمعرفة موقفه أما البحث عن لاعب آخر، بعدما أصبح ماركوس يورينتي يتواجد على قائمة التعزيزات بالنسبة للأهلي، رغم أن الأخير لم يقدم عرضا له.



وكان أهلي جدة نجح في التعاقد مع السنغالي إدواردو ميندي حارس مرمى تشيلسي، والفرنسي سانت ماكسيمين لاعب نيوكاسل يونايتد، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو قادما من ليفربول.

