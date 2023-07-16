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الأحد 16 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يفكر في ضم نجم نابولي

نابولي الإيطالي
نابولي الإيطالي

يفكر فريق النادي الأهلي السعودي في الموافقة على رحيل ماركو أمارال خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، مقابل التعاقد مع نجم فريق نادي نابولي الإيطالي.

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جمهور الأهلي يطلب ضم زيلينسكي بدلًا من أمارال

طالب جمهور الأهلي السعودي من إدارة خالد العيسى رئيس النادي التحرك لرحيل ماركو أمارال عن هجوم الفريق مقابل التعاقد مع النجم البولندي بيوتر زيلينسكي نجم فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وطالب جمهور الأهلي بسرعة حسم صفقة زيلينسكي خاصة وان اللاعب يقجم مستوى جيد للغاية في المواسم الأخيره، وقاد فريقه للفريق بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

ينتهي عقد زيلينسكي مع نابولي في يونيو من العام المقبل 2024، ويتبقى له موسم وحيد، وقد يلجأ البارتنوبي للموافقة على رحيل اللاعب حتى لا يرحل مجانًا.

كما رفض جمهور الأهلي التعاقد مع فريد لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب البرازيلي الميركاتو الصيفي الحالي، على أن يتم حسم صفقة صاحب الـ 29 عامًا مع نادي الجنوب الإيطالي.

 

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