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الإثنين 07 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

باكستان والصين تجددان التزامهما بالارتقاء بالعلاقات الثنائية

باكستان والصين
باكستان والصين

جددت باكستان والصين، التزامهما بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى.

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باكستان والصين

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري ونظيره الصيني وانج يي، اليوم الاثنين ناقشا خلالها التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، بحسب صحيفة باكستان توداي الباكستانية، إن مناقشة مثمرة جرت مع نظيره الصيني حول القضايا الثنائية.

من جانبه، قال وانج يي، إن الصين ستدعم باكستان بقوة في الدفاع عن سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن (بكين) تدعم بقوة (إسلام آباد) في التنمية ودورها الأكثر نشاطا في الشؤون الدولية والإقليمية.

وكانت باكستان والصين قد أقامتا احتفالا خاصا الشهر الماضي بمناسبة إتمام السنوات العشر الأولى من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC).

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