إعصار دوكسوري يضرب الصين بقوة.. ارتفاع عدد القتلى والمفقودين

أعلنت السُلطات الصينية، عن تسجيل المزيد من القتلى والمفقودين شمال شرق البلاد، جراء الفيضانات التي خلفها إعصار دوكسوري، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم السبت.

وأوضحت السُلطات الصينية أن استمرار هطول الأمطار اليوم السبت في أرجاء متفرقة من البلاد، في أعقاب إعصار دوكسوري، أسفر عن المزيد من القتلى والمفقودين إلى جانب إجلاء آلاف المواطنين من منازلهم.

ووفقًا لوسائل إعلام حكومية، توفى شخص واحد وفقد خمسة آخرون في مدينة شولان بمقاطعة جيلين، التي شهدت خمسة أيام متتالية من الأمطار.

شوارع المدينة المليئة بالمياه:

وذكرت وكالة الإغاثة المحلية من الكوارث أنه تم إجلاء أكثر من 14300 شخص من المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 700 ألف، كما نشرت وكالة أنباء الصين الرسمية صورا تظهر شوارع المدينة المليئة بالمياه، إذ بلغ متوسط هطول الأمطار في المدينة 111.7 ملم (4.4 بوصة) بعد ظهر الجمعة.

وتُكافح الصين مع هطول أمطار قياسية في بعض المناطق، بينما تعانى مناطق أخرى من حرارة الصيف الحارقة والجفاف الذي يهدد المحاصيل، إذ ضربت الأمطار الغزيرة شمالي الصين منذ أواخر يوليو الماضي، وأسفرت الفيضانات بالقرب من بكين ومقاطعة خبي المجاورة هذا الأسبوع عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا.

ويضرب الإعصار دوكسوري الصين منذ يوم الجمعة الماضي، متنقلًا من جنوب شرق البلاد صوب الشمال، إذ بدأت تتساقط أمطار غزيرة، بحسب أجهزة الأرصاد الجوية.