وكيل زراعة الغربية يطالب إدارة طنطا تدقيق الحصر وصرف الأسمدة

قام الدكتورخالد على ابوشادى وكيل زراعة الغربيه بعقد اجتماعا صباح اليوم الإثنين بالإدارة الزراعية بمركز طنطا للوقوف على تدقيق الحصر، وصرف الاسمدة ، والتزام بدوره الزراعيه

فى بدايه اللقاء رحب وكيل زراعة الغربيه بالساده الحضور، وتم التنبيةعلى :-

التزام مشرفين الاحواض بضرورة تدقيق الحصر علي الطبيعه لما يترتب عليه من صرف الاسمده المدعمه ، كذلك ضروره الانتهاء من ادخال حصر لكل المحاصيل الصيفية (الارز) على منظومه كارت الفلاح الذكى بنسبه ١٠٠٪طبقا للمحاصيل المنزرعه على الطبيعه حفاظا على وصول الدعم لمستحقيه ، الإلتزام بالدورة الزراعيه لمحصول القمح وتحقيق المساحات المستهدفه طبقا لتوجهات القياده السياسيه التى تهدف لزيادة المساحه المنزرعة لمحصول القمح وتحقيق الإكتفاء الذاتى منه (وتم توفير التقاوى المعتمده بكل جمعيه) ، التأكيد على حسن معاملة الجمهور وتأديه الخدمات بكل سهوله ويسر للاخوة المزارعين

جاء ذلك الإجتماع تنفيذا لتعليمات معالى السيد الوزير السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعيه والمتابعة بوزارة الزراعة ،اادكتور طارق رحمى محافظ الغربيه ، بحضور المهندس ناصر ابو طالب مدير عام الاداره العامه للتعاون الزراعى ، المهندس احمد العجان مدير عام إدارة الشئون الزراعيه، المهندس مدحت زايد مدير الإدارة الزراعية بطنطا، والسادة رؤساء الأقسام ، والسادة العاملين بالإدارة الزراعية، والتعاونيه ورؤساء الجمعيات الزراعيه

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