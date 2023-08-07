أسعار الفراخ البيضاء واللحوم والخضر والفاكهة بأسواق قنا اليوم الاثنين 7 اغسطس

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين بمحافظة قنا، استقرارا نسبياً فى أسعارها، فقد سجل كيلو الدواجن ما بين ٧٥ و ٨٥ جنيها، و استقر كيلو الوراك فى حدود ٨٠ جنيها ، وبلغ سعر كيلو الصدور بالاجنحه ٨٠ جنية للكيلو، و١٤٠ جنيها لصدور السوبر، و ٨٥ جنيها لكيلو دبوس الوراك، و٤٥ جنيها لكيلو الاجنحه، و٤٠ جنيها لكيلو الرقاب والهياكل و ٧٥ جنية لنصف كيلو الفيليه، و٥٠ جنيها لنصف كيلو الكبدة الصافى، و ٨٨ جنيها لنصف كيلو مفروم الدواجن، وسجل نصف كيلو القلوب والقوانص الـ ٤٠ جنيها .

واستقرت أسعار اللحوم الحمراء في حدود ما بين ٣٤٠ و٣٧٠ جنيها للكيلو الواحد.

كما شهدت أسواق بيع الخضراوات والفاكهة بقنا اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار فى الأسعار، حيث سجلت أسعار الخضراوات اليوم، بأسواق وشوادر بيع الخضر والفاكهة بعموم أسواق قنا، ثباتا في أسعارها، فقد بلغ سعر كيلو الفلفل الأخضر الـ 10 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الكوسة الـ 10 جنيها. أيضا ، ووصل سعر الليمون فى حدود 7 و 10 جنيه، و سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 7 و10 جنيهات، في حين استقر كيلو الخيار على الـ10جنيهات.

وبلغ سعر البصل أيضا في تعاملات اليوم، الـ 20 جنيها ، وسجلت البامية الـ 20 جنيها وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 20 جنيهاً، وسجلت أسعار البطاطس الـ 10 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهاً للكيلو الواحد .

وسجلت أسعار الفاكهة بأسواق محافظة قنا، والتى سجلت استقرارا فى أسعارها هي الأخرى، فقد سجل كيلوا العنب بناتى الـ 20 جنيه، و البلدى منه 15 جنيها، وسجل كيلو الموز الـ 10 جنيه .