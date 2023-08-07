الأرصاد : ارتفاع في نسب الرطوبة وانخفاض في درجات الحرارة (شاهد)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أمس شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث وصلت إلى 40 درجة على القاهرة الكبرى، مستطردة:" نشهد اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة وتكون العظمى على القاهرة الكبرى إلى 36 درجة".

وأضافت "غانم" خلال تصريحاتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن نشهد اليوم ارتفاع نسبة الرطوبة، حيث تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة على القاهرة الكبرى.

وأكملت أن طقس اليوم أقل حدة من الأمس، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يسود اليوم الاثنين طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

وأشارت غانم إلى أننا سنشعر بانخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر لوجود نشاط نسبي في حركة الرياح.

وواصلت أن الأجواء خلال فترة الليل رطبة حارة على معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة اليوم عن أمس بـ 4 درجات، ولكن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، وتختلف الرطوبة من محافظة لـ آخري.

وأوضحت أن ساعات الليل المتأخر سيشعر الجميع بـ انخفاض درجات الحرارة، وفي الصباح سيكون هناك شبورة مائية، وعلى السائقين توخي الحذر.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل





كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، حالة الطقس موضحة أن هناك انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد اعتبارًا من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل.

وأضافت الهيئة أن الطقس السائد شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء، فضًلا عن ارتفاع نسب الرطوبة مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وحذرت، من الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب وشلاتين ووأسوان وأبو سمبل والوادي الجديد ) على فترات متقطعة.