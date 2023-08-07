انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، حالة الطقس موضحة أن هناك انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد اعتبارًا من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل.

طقس شديد الحرارة



وأضافت الهيئة أن الطقس السائد شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء، فضًلا عن ارتفاع نسب الرطوبة مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

الشبورة المائية



وحذرت، من الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب وشلاتين ووأسوان وأبو سمبل والوادي الجديد ) على فترات متقطعة.

نصائح للمواطنين



وناشدت الهيئة، المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بإستمرار، وشرب السوائل بكثرة ولاسيما الماء، وعدم التعرض لاشعة الشمس وقت الظهيرة، وارتداء الملابس الفضفاضة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالاتي:

القاهرة عظمى 36 والصغرى 26

بنهــــا عظمى 36 والصغرى 26

كفر الشيخ عظمى 35 والصغرى 27

السويس عظمى 37 والصغرى 26

طنطا عظمى 35 والصغرى 27

المنصورة عظمى 35 والصغرى 26

الزقازيق عظمى 36 والصغرى 26

الإسماعيلية عظمى 38 والصغرى 25

بني سويف عظمى 40 والصغرى 26

المنيا عظمى 41 والصغرى 27

سوهاج عظمى 42 والصغرى 28

أسيوط عظمى 42 والصغرى 27

الاسكندرية عظمى 32 والصغرى25

شرم الشيخ عظمى 42 والصغرى 30