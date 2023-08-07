قرارات جديدة بتعيين رؤساء أقسام بكليات جامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قرارات بتعيين رؤساء مجالس الأقسام بكليات التربية الرياضية، والتربية للطفولة المبكرة، والسياحة والفنادق، والطب البيطري، والعلوم، والتربية، والآداب.

وجاءت القرارات بتعيين رؤساء الأقسام بكلية التربية الرياضية ، وهم، أستاذ دكتور محمد سليمان محمود حسين رئيساً لقسم علوم الحركة الرياضية، أستاذ دكتور خالد حسن محمد توفيق رئيساً لقسم الرياضيات المائية، أستاذ دكتور محمد حسين دكروري شلقامي رئيساً لقسم العاب القوي، أستاذ دكتور عبد الحليم فتحى عبد الحليم عبد الجواد رئيساً لقسم المنازلات والرياضات الفردية، أستاذ دكتور هشام محمد عبد الحليم رشوان رئيساً لقسم المناهج وطرق التدريس.

أستاذ دكتور ابراهيم ربيع شحاتة محمد رئيساً لقسم العلوم النفسية والتربوية، أستاذ دكتور محمد فوزى عبد العزيز على رئيساً لقسم الإدارة الرياضية، أستاذ دكتور احمد فاروق خلف إبراهيم رئيساً لقسم الرياضات الجماعية، دكتور محمد محمد على خليل رئيساً لقسم علوم الصحة الرياضية، أستاذ دكتور محمد لطفي السيد حسنين مشرفاً على قسم التدريب الرياضي، أستاذ دكتور رمضان محمود عبد العال حسن رئيساً لقسم الترويح الرياضي.

وبكلية التربية للطفولة المبكرة جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام والتي شملت، أستاذ دكتور حسن محمود حسن الهجان .. رئيساً لقسم العلوم الأساسية ، أستاذ دكتور ناصر فؤاد على غبيش.. رئيساً لقسم العلوم التربوية، أستاذ دكتور نبيل السيد حسن سيد سليمان.. منسقاً برنامج معلم التربية الخاصة للطفولة المبكرة

وبكلية السياحة والفنادق جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام والتي شملت ، أستاذ دكتور احمد محمد أبو المجد عبد المقصود رئيساً لقسم الإرشاد السياحي، أستاذ دكتور محمد عزت محمد محمد رئيساً لقسم الدراسات السياحية، أستاذ مهندس دكتور محمد عبد المنعم ابراهيم عبد السلام رئيساً لقسم إدارة الفنادق

وبكلية الطب البيطري جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام والتي شملت ، أستاذ دكتور محمد عبد الفتاح عبد الرحمن رئيساً لقسم الجراحة والتخدير، دكتور محمد سعداوى راوى محمد رئيساً لقسم التناسل والتوليد والتلقيح الإصطناعي، أستاذ دكتور شحاته محمد محمد سليمان رئيساً لقسم الهستولوجي، أستاذ دكتور صفوت على محمد على رئيساً لقسم التشريح والأجنة، أستاذ دكتور جمال محمد مهني مسعد رئيساً لقسم التغذية والتغذية الاكلينيكية

ودكتور احمد عبد الوهاب محمد خلف رئيساً لقسم الفسيولوجيا، أستاذ دكتور أحمد سعد مصطفي على رئيساً لقسم السلوكيات والرعاية، أستاذ دكتور احمد السيد عبد الغنى حسانين رئيساً لقسم الصحة والأمراض المشتركة، أستاذ دكتور كامل محمد عبد الله حسانين رئيساً لقسم الكيمياء الحيوي، أستاذ مهندس دكتور سحر محمد احمد جادالحق رئيساً لقسم الطفليات

وبكلية العلوم جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام شملت ، أستاذ دكتور علاء اسماعيل احمد محمد رئيساً لقسم العلوم علوم الحاسب ، دكتور محمد سباق محمد بهجات رئيساً لقسم الرياضيات، أستاذ دكتور شيمى شعراوى محمد سليمان.. رئيساً لقسم الفيزياء، أستاذ دكتور محمد عبدالله امين محمد رئيساً لقسم الكيمياء، أستاذ دكتور جابر خلاف عبدالباقى احمد رئيساً لقسم النبات، أستاذ دكتور عمر عبد العزيز عثمان محمد رئيساً لقسم الجيولوجيا، دكتور الحسين صديق سعد إبراهيم منسقاً لبرنامج تقنية المعلومات.

وبكلية التربية جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام شملت ، دكتورة أمل أنور عبد العزيز عطا الله رئيساً لقسم علم النفس التربوي ، دكتورة مصطفى أحمد شحاته احمد رئيساً لقسم أصول التربية، دكتورة هويده مصطفى عبد الرحمن مسعود رئيساً لقسم المناهج وطرق التدريس، دكتورة داليا طه محمود يوسف رئيساً لقسم التربية المقارنة، د كتورة داليا على ماهر عباس منسقاً لبرنامج العلوم والتربية لمرحلة البكالوريوس STEM ، دكتور عبد العزيز محمد حسب الله عبد الحميد.. منسقاً لبرنامجي الدبلوم المهنية في العلوم والتكنولوجيا STEM ، دكتور احمد محمد محمود عبد الحافظ منسقا للبرامج الجديدة باللغة الإنجليزية.

وبكلية الآداب جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام شملت ، دكتورة أمال محمد عبد الغنى محمد رئيساً لقسم الدراسات الإسلامية ، أستاذ دكتور رضا على حسن محمود رئيساً لقسم اللغة الإنجليزية، دكتورة حنان محمد عاطف فهمى احمد رئيساً لقسم الإجتماع، أستاذ دكتور على محمد عليان عبد الرازق رئيساً لقسم الفلسفة، دكتورة ايمان محمود عبد القوي زهران رئيساً لقسم اللغة الفرنسية

أستاذ دكتور ناهد فتحى احمد محمد رئيساً لقسم علم النفس، أستاذ دكتور نبيل السيد الطوخي حسن رئيساً لقسم التاريخ ، أستاذ دكتور هدى محمد عبد المقصود نصار رئيساً لقسم الآثار ، أستاذ دكتور غادة طوسون زكى محمد التهامي رئيساً لقسم اللغة العربية، أستاذ مهندس دكتور اسامة حسين شعبان عبده رئيساً لقسم الجغرافيا، أستاذ مهندس دكتور هانى فوقى ابراهيم العربي رئيساً لقسم الدراسات السكانية

ووجه رئيس الجامعة ، إلى أهمية الدور الذي يقوم به رؤساء مجالس الأقسام في تعزيز الفعالية الإدارية في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة، واقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والإلتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.