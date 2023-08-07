الخارجية تعلن عن التضامن المصري مع ضحايا الفيضانات بسلوفينيا

أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين 7 أغسطس الجاري، عن تضامنها مع جمهورية سلوفينيا، إثر الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تعرضت لها مؤخرًا، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين ووقوع خسائر مادية كبيرة.

وقدمت مصر صادق تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب سلوفينيا الصديق وأسر الضحايا، إثر هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدةً وقوفها إلى جوار جمهورية سلوفينيا في هذا الظرف الدقيق.

وأعربت مصر عن أصدق أمنياتها بنجاح الجهود الجارية لمكافحة حرائق الغابات في اليونان في أقرب وقت، ووقوفها إلى جانب دولة اليونان الصديقة وأسر الضحايا فى هذا الظرف الأليم.

وبدأت اليونان عملية إخلاء مدينتين كبيرتين في وسط البلاد؛ بسبب الحرائق الضخمة التي تضرب البلاد بشكل كبير على مدار الأيام الماضية، التي ألحقت أضرارا بالغة باليونان، إضافة إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وتسببت الحرائق في إلحاق أضرار ضخمة بجزيرة رودس خاصة منتجع العطلات الشهير بالجزيرة؛ حيث دمرت النيران العديد من المنازل والشركات بالمنطقة، وكانت الكهرباء قد انقطعت بشكل كامل في بعض مناطق جزيرة رودس اليونانية بسبب الحرائق.