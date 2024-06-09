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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: الأهلي لم يصدر تصريحًا حاسمًا حول أنباء رحيل خالد بيبو

بيبو
بيبو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أزمة داخل النادي الأهلي بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومدير الكرة خالد بيبو، بدأت منذ ظهور المدرب السويسري في أحد القنوات الفضائية، وبدأ يتردد كثيرًا في الإعلام خلال الأيام الماضية حول رغبة المدرب في تغيير بيبو.

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وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الكلام في الإعلام خلال الأيام الماضية، حول وجود رغبة من جانب كولر في رحيل مدير الكرة بالنادي الأهلي".

وأضاف: "النادي الأهلي لم يُعلق مطلقًا على تلك الأخبار، في ظل رغبة محمود الخطيب من أجل فرض حالة الاستقرار على الفريق حتى نهاية الموسم".

وواصل: "البعض حاليًا أصبح يتحدث عن أسماء معينة مثل علاء ميهوب ووائل جمعة، والأهلي لم يُغلق هذا الباب بتصريح رسمي حتى الآن، وهو أمر غريب جدًا".

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