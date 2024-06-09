"ضربني وبكى سبقني واشتكى".. عمرو دياب يحرر محضرًا ضد بطل واقعة الصفع

حرر الفنان عمرو دياب محضرا في قسم شرطة التجمع، ضد الشاب الذي حاول التقاط صور سيلفي معه في بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، مؤكدا أن الشاب شده من الخلف ووضع الهاتف في وجهه بالإجبار بشكل غير لائق.

وتابع الفنان عمرو دياب انه يرحب باي معجب ولا يصد احد يريد التقاط الصور معه مؤكدا ان الشاب غير مدعو في الحفل ويفعل ذلك مع كل كل الفنانين.

وأوضح ان الشاب غير مدعو للفرح ولا من أهل العريس ولا أهل العروسة، وشد محمد رمضان قبل ذلك بنفس الطريقة من يده، والتطفل الشديد الموجود من البعض وصل لدرجة صعبة، في نظير إنه يأخذ صورة ينزلها على السوشيال، في أصول في الاقتراب من المشاهير.

واستمعت جهات الأمن إلى الفنان عمرو دياب في واقعة الصفع، فأكد أن الشاب حاول الإمساك به بشكل غريب ولم يتفهم الأمر على أنه التقاط صورة أو معجب من طريقة شد البدلة بشكل غير لائق.

وأكد أنه لا يعرف الشاب وقبلها طلب التصوير 4 مرات ولم يمنعه من التقاط الصور لكن تفاجأ به يجذبه بشكل غريب وصل به الأمر أن الشاب يحاول الاعتداء عليه مما دفعه إلى التصرف الذي بدر منه أمام الجميع، وبعد ان عرف اسمه وأنه معجب حاول أن يتواصل معه ويراضيه على التصرف الذي بدر منه، لكن لقي رفضا من الشاب

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان عمرو دياب يصفع أحد المعجبين أثناء إحياء حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، وذلك لرغبة الشاب في التقاط صورة تذكارية معه، ليفاجأ الحضور بصفعه على وجهه دون رد فعل، ومغادرة عمرو دياب المكان أيضًا دون تبرير موقفه.

حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي

وشهد حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي حضور عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم عمرو دياب، وشيرين عبدالوهاب، حيث قدما باقة من أقوى أغنياتهم.