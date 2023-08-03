قمة مصرية يونانية بين السيسي ورئيس وزراء اليونان بمدينة العلمين الجديدة

تعقد قمة مصرية يونانية اليوم الخميس، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ و "كيرياكوس ميتسوتاكيس" رئيس وزراء اليونان، بمدينة العلمين الجديدة.

وتأتي القمة المصرية اليونانية في أول زيارة لرئيس وزراء اليونان للمنطقة بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة.

ويصل ميتسوتاكيس اليوم إلى مصر يرافقه وزيرا الخارجية والدفاع غورغيوس غيرابتريديس، ونيكولاس ديندياس وعدد كبير من المسؤولين في إطار رغبة البلدين بدعم العلاقات الثنائية والتعاون في شتى المجالات.

وقال عمر عامر، سفير مصر بأثينا: العلاقات اليونانية المصرية لها خصوصيتها، وهذه الخصوصية ترتبط بأنها علاقات استراتيجية في المقام الأول، حيث يحرص البلدان على التشاور المستمر في شتى المجالات، لاسيما في الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الرئيس السيسي أجرى اتصالا بميتسوتاكيس لتهنئته بفوزه في الانتخابات، وبحث الجانبان تنسيق ملفات التعاون المشترك في الربط الكهربائي والتعاون الاقتصادي والتعامل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحول اللقاء في العلمين أضاف أنه سيتم إجراء محادثات بين الزعيمين، ومن ثم محادثات موسعة تضم وفدي البلدين، مشيرا إلى أن زيارة ميتسوتاكيس لمصر هي أول زيارة له إلى الشرق الأوسط، وذلك يعكس مدى الاهتمام والأولوية التي يوليها الجانب اليوناني للعلاقات مع مصر.

