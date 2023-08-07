فرع ثقافة المنيا يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في اجازتنا..صور

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن برنامج " ثقافتنا في إجازتنا " للموسم الصيفي الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافي بالتعاون مع فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة

وأعرب ضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي عن سروره بالفعاليات التي تم تنظيمها في هذا الإقليم وقد قدمت مكتبة نواى الثقافية ورشة فنية في فن الرسم والتلوين تحت إشراف المدرب ياسر محمد

بالإضافة إلى ذلك قدمت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنية حول حديقة الحيوان تحت إشراف الفنانة شيماء فتحي

وقد ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب الدروس المستفادة من سورة يوسف وتمت مناقشة محاور مهمة مثل اللجوء إلى الخالق وليس المخلوق في وقت الشدة وأهمية الصبر وطاعة الأبناء للأباء والمساواة في المعاملة بين الأبناء وقد قام بنقاش هذه المحاور المهمة المدرب محمود محي الدين

أما قصر ثقافة ملوى فقد قام بعدة انشطة ثقافية وفنية من اهمها ورشة فنية بعنوان الرسم بألوان الأكوريل تحت إشراف الفنان إيهاب نادي

وعلى صعيد آخر قدم قصر ثقافة المنيا الكثير من الانشطة منها ورشة رسم وتعلم عمل تكوين فني من خامات المطبخ ورسمه وتظليله تحت إشراف الفنانة يسرا رفعت والفنانة هالة ممتاز

وفي بيت ثقافة دلجا والمكتبة الثقافية بدلجا تم تنظيم ورش فنية في رسم الأطفال تحت إشراف سهام فضل الله وعزة حلمي سيد

وأيضًا تم تقديم ورشة رسم وتعلم عمل تكوين فني من خامات المطبخ ورسمه وتظليله تحت إشراف الفنانة يسرا رفعت والفنانة هالة ممتاز

وفي بيت ثقافة مطاى تم تنظيم ورشة فنية في الرسم والتلوين تحت إشراف سوزان سمير

وأخيرًا قدم بيت ثقافة شركة النيل ورشة فنية في الرسم والتلوين تحت إشراف ماجدة على

تأكدت الهيئة العامة لقصور الثقافة من تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال هذا البرنامج الصيفي الجديد، مما سيساهم في إثراء حياة الجماهير الثقافية في المنطقة

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية

مازال اكتساح فرع ثقافة المنيا في فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية