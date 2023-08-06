الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصحة: كل أدوية أمراض الصيف متوفرة ويتم تصنيعها محليا

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن هناك أمراضا مرتبطة بالصيف وتنشط مع ارتفاع درجات الحرارة مثل ضربات الشمس.

 

ونصح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والإكثار من تناول السوائل خلال ارتفاع الحرارة صيفا.

 

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كما لفت إلى أن حملة 100 يوم صحة تستهدف كل مواطن مصري وجميع المقيمين على أرض الوطن وتقدم خدماتها للجميع مجانا في جميع المحافظات، مؤكدا أن كل أدوية أمراض الصيف يتم تصنيعها وإنتاجها محليا وبالتالي هي متوفرة ولا يوجد مشكلة في توفرها.

 

وطالب كل من يواجه نقصا في إيجاد نوع دواء معين عليه الاتصال بالخط الساخن التابع لهيئة الدواء ١٥٣٠١، مشيرا إلى أن هناك بعض الأطباء تعودوا على أنواع معينة يكتبوها لمرضاهم.