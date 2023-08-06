مساعد وزير الصحة الأسبق: الطبيب بمصر عندما يمرض لا يجد من يعالجه (فيديو)

قال الدكتور نصر السيد، مساعد وزير الصحة الأسبق، إن 50% من الأطباء أصبحوا الآن يستقيلون من العمل في الحكومة، معقبًا: "ما يحدث الآن من هجرة الأطباء والاستقالات من الحكومة لم يحدث من قبل".

أسباب هجرة الأطباء

وأضاف "السيد"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم أن هناك عدة أسباب لهجرة الأطباء مثل عدم تقدير المجتمع لعمل الطبيب، والتعسف الإداري من المستويات العليا، خاصة مع الأطباء الصغار، خلاف تعقيدات فتح العيادات، وافتقاد الطبيب الرعاية الصحية اللازمة حال المرض.

الطبيب عندما يمرض لا يجد من يعالجه

وتابع: "الطبيب عندما يمرض لا يجد من يعالجه، معقبًا: "أنا كنت نائب وزير، وعندما ذهبت إلى أحد الزملاء الأطباء، حصل مني على 6000 جنيه كشف، الطبيب لا يجد مكان علاجه حال مرضه".

وأشارمساعد وزير الصحة الأسبق، إلى أن الكثير من المستشفيات تفتقر إلى الأجهزة الطبية الحديثة، وهذا لا يُمكن الطبيب من أداء عمله، كما أن الكثير من المستشفيات لا تحتوي على أجهزة التدريب، وهذا لا يُمكن الطبيب من رفع مستواه الطبي.

النظام الصحي في مصر من أفضل النظم الإفريقية والعربية

وأضاف أنه رغم كل المشاكل وهجرة الأطباء إلى الخارج إلا أنه ما زال النظام الصحي في مصر من أفضل النظم الإفريقية والعربية، مستطردًا: "الصورة ليس قاتمة بصورة كاملة على الإطلاق، وما زال هناك جزء إيجابي".