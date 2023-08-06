الإسماعيلي يُقيد "التونسي" رغم مطالبته بفسخ تعاقده

قرر نادي الإسماعيي قيد التونسي فراس شواط مهاجم الفريق الكروي ضمن القائمة التي تم إرسالها إلى اتحاد الكرة.

كان فراس شواط غادر الإسماعيلي قبل نهاية الموسم المنصرم إلى بلاده وطالب بفسخ تعاقده بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.

وتجاهل مسئولو الإسماعيلي، رغبة اللاعب في فسخ تعاقده وقرروا قيده في القائمة أملًا في الوصول معه إلى حلول خلال الفترة المقبلة وعودته للدراويش من جديد.

​واقترب إيهاب جلال من تولي تدريب الإسماعيلي خلال الموسم الكروي الجديد، بعد وصول المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة.