باريس سان جيرمان يضع شرط تعجيزي يعرقل انتقال فيراتي للهلال

وضع فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي شرط تعجيزي لتصعيب عملية انتقال ماركو فيراتي لنادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023، حيث يبحث أزرق الرياض عن الدعم بعدد كبير من اللاعبين في وسط الملعب.

اقرأ ايضًا ..

سان جيرمان يعطل انتقال فيراتي للهلال

تواصلت إدارة نادي الهلال مع ماركو فيراتي لمعرفة موقفه من الانتقال للدوري السعودي وخوض تجربه جديده، ليبدي اللاعب موافقته على اللعب لنادي الهلال في دوري روشن للمحترفين، بعد الاتفاق على كافة البنود الشخصية.

لكن إدارة باريس سان جيرمان تجعل الأمر أصعب بالنسبة للهلال، خاصة بعد المبلغ الضخم الذي طلبه سان جيرمان مقابل التفريط في خدمات لاعبه الإيطالي، والذي جعل الصفقة تبتعد في اللحظات الأخيره قبل الحسم النهائي.

شرط باريس سان جيرمان يجعل فيراتي الاغلى تاريخيًَا

وطلب نادي باريس سان جيرمان الحصول على 75 مليون يورو مقابل الموافقة على انتقال ماركو فيراتي لنادي الهلال في موسم الانتقالات الصيفية الحالية 2023، والتي ستجعل اللاعب الإيطالي الاغلى في تاريخ كرة القدم الإيطالية.

حال تمت الصفقة بهذا المبلغ سيتخطى فيراتي اللاعب ساندرو تونالي المنتقل من نادي ميلان لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو.