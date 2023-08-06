موسيماني يعلن تشكيل الوحدة لمواجهة الشباب بالبطولة العربية

أعلن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق نادي الوحدة الإماراتي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة نادي الشباب، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي، ضمن مواجهات ربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال 2023.

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تنطلق مباراة الوحدة والشباب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الوحدة لمواجهة الشباب بالبطولة العربية

يقود كريستيان جوانكا تشكيل الوحدة لمواجهة الشباب اليوم ويعاونه الشامسي في حراسى المرمى، بينما يتواجد إيماعيل مطر على مقاعد البدلاء في التشكيل المكون من:-

محمد الشامي في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: لوكاس لوبيز وعلاء زهير واحمد نوالله وطحنون الزعابي.

في خط الوسط: كريستيانو جوانكا وجواو سانتوس وروبين أمارال.

ف خط الهجوم: عبدالله الكربي وعبدالله الشمس وآلان لوريرو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الوحدة امام الشباب كل من راشد علي وهزاع عمار وخالد بوتي ومحمود وإسماعيل مطر ومانيا وافتانديل وسهيل وأحمد راشد وفارس جمعه وراشد عصام وسينجور.