النصر يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز على الرجاء

بقيادة رونالدو

نجح فريق النصر في تحقيق الانتصار على نادي الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، بربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال 2023.

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سجل أهداف النصر كل من كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19، وأضاف سلطان الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 29، وسيكو فوفانا للهدف الثالث في الدقيقة 39 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل الرجاء هدف تقليص الفارق، والذي جاء عن طريق اللاعب عبدالله مادو مدافع نادي النصر عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة 41.

شهدت المباراة سيطرة وفاعلية كبيرة من جانب العالمي الذي حسم اللقاء من الشوط الأول، لكن قرر لويس كاسترو تقليل المستوى والأداء قليلًا في الشوط الثاني من خلال التبديلات للحفاظ على نتيجة التأهل.

حاول الرجاء تسجيل أهداف في النصر بالشوط الثاني لكنه تمكن من السيطرة فقط ألا غير بدون أي خطوة فعاله لهدف تقليل الفارق.

بتلك النتيجة يواجه نادي النصر نظيرة الشرطة العراقي في نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال "كأس الملك سلمان"، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري على نفس ملعب مواجهة اليوم مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.