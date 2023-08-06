الحزم يتعاقد مع نجم النصر رسميًا

أعلن نادي الحزم تعاقده بشكل رسمي مع نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وقبل الموسم الجديد بعد عودة الفريق لدوري المحترفين عقب موسم قضاه بدوري يلو.

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انتقل منصور الشمري لنادي الحزم

تعاقد الحزم مع اللاعب منصور الشمري لاعب فريق النصر، والتي جاءت على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، بعد موافقة إدارة العالمي على طلب نظيرتها، منحت إدارة النصر اللاعب منصور الشمري الضوء الاخضر في حسم مستقبله سواء بالرحيل النهائي أو علي سبيل الإعارة، بعدما انتهت إعارة اللاعب في الموسم الماضي مع النادي الأهلي.

تنقل منصور الشمري بين الفرق السنية بنادي النصر، ووقع عقده الاحترافي الاول مع العالمي في عام 2020، وانتقل بعدها للإعارة مع نادي الطائي، ويتم إعارته للمرة الثانية على التوالي للنادي الأهلي، والىن يخرج للمرة الثالثة تواليًا لنادي الحزم.

يستعد نادي الحزم لبداية الموسم الجديد من دوري المحترفين بمواجه النادي الأهلي، يوم الجمعة 11 أغسطس الجاري، ليكون منصور الشمري على موعد مع مواجهة خاصة أمام ناديه السابق.