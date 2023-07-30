ميركاتو أهلي جدة.. الدفاع أزمة تعطل عودة قوى الفريق

نجح نادي أهلي جدة السعودي في حسم العديد من الصفقات العالمية خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ليبرز اسم الراقي في دول العالم بسبب قدرته على التعاقد مع أسماء بارزة في أوروبا، لكنه يعاني في الجانب الدفاعي واتلذي ظهر على الفريق مؤخرًا.

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تعاقد أهلي جدة مع رياض محرز من مانشستر سيتي، وروبيرتو فيرمينيو من ليفربول، وادوارد ميندي من نادي تشيلسي بالدوري الإنجليزي.

أهلي جدة.. دعم بدون قوى دفاعية

غفل أهلي جدة أهمية الدعم في مركز قلب الدفاع أو حتى الظهيرين، علاوة على ذلك رحيل المدافع الأنجولي ميشيل باستوس

كما أعلن النادي في وقت سابق خروج كل من ثنائي الوسط الأوروجوياني نيكولاس ميليسي والمغربي هشام فايق، من قائمة الفريق المغادرة لمعسكر النمسا، بالرغم من عدم اكتمال قائمة الأجانب الثمانية في الفريق، وبدون أي سبب يذكر رغم مساهمة الثنائي في عودة الفريق لدوري المحترفين.

ورغم وجود أزمة دفاعية ومناداة الجميع بالدعم الدفاعي فإن إدارة أهلي جدة حسمت اليوم صفقة اللاعب ماكسيمين نجم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، والذي يشارك في مركز الجناح.

فضلًا عن رحيل المهاجم عمر السومة بشكل نهائي لنادي العربي القطري بالرغم من قدرته على العطاء لموسم إضافي مع الراقي في الموسم المقبل.

وديات أهلي جدة "زيرو استفادة"

لعب النادي الأهلي ثلاثة وديات حتى الآن كان أولها مع فريق شتولفيلدن وانتهت بفوز الفريق السعودي 18-0، لكن في المواجهة الثانية خسر من نادي بولتن 2-1 بسبب أخطاء دفاعية، وفي المواجهة الثالثة استمرت الأخطاء الدفاعية وخسر "الراقي" من نادي هايدنهايم 6-2.

أجانب أهلي جدة في الموسم الجديد

رياض محرز وروبيرتو فيرمينيو وادوارد ميندي ورياض بودبوز أزجان أليوسكي، ومازال يحتاج الفريق للدعم بلاعبين أجانب، يطالب الجمهور بضرورة وجودها في قلب الدفاع ووسط الملعب الدفاعي، لاكتمال صفوف الفريق قبل الموسم الجديد، مع ضرورة أن تكون المراكز المطلوب الدعم فيها هي المحده سابقًا بالدفاع ووسط الملعب.

يستعد الأهلي لمواجهة نادي الحزم في أول مواجهات دوري المحترفين السعودي، وينتظر الجمهور تقديم مستوي جيد نتيجة لما شهدته فترة الإعداد والاستعداد بالصفقات.

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