ميلان يٌعلن رحيل حارسه إلى الدوري الإنجليزي .. رسميًا

أعلن ميلان الإيطالي عبر حسابه الرسمي ، عن رحيل لاعبه ديفيس فاسكيز إلى نادي شيفيلد وينزداي خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية .

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نشر حساب ميلان الإيطالي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيان صحفي بخصوص رحيل لاعبه ديفيس فاسكيز في تغريدة جاءت كالتالي :" بيان رسمي ، توصل نادي اي سي ميلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب ديفيس فاسكيز إلى نادي شيفيلد وينزداي حتى 30 يونيو2024 ، النادي يتمنى التوفيق للاعب في الموسم القادم.".

وقرر فريق ميلان رحيل حارسه إلى صفوف شيفيلد وينزداي حتي صيف يونيو 2024 ، مع بند تفعيل الشراء .

وتسعي إدارة الميلان بخروج حارسة خلال فترة الإعارة لهدف اكتساب خبرات جديدة مع الفريق الأخر بهدف يكون حارس مميز مع مايك مانيان.

ويلتقي ميلان مع نظيره النجم الساجلي مساء يوم السبت القادم استعدادًا لبطولة الدوري الإيطالي .