ميلان يدعم صفوفه بالتعاقد مع يونس موسى

أعلن ميلان الإيطالي عبر حسابه الرسمي ، عن تعاقده مع اللاعب يونس موسى لتدعيم خط الوسط خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

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نشر حساب ميلان الإيطالي بيان رسمي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" كاشفًا على تفاصيل صفقة يونس موسي في تغريدة جاءت كالتالي، بيان رسمي يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن ضم يونس موسى قادمًا من نادي فالنسيا الإسباني.

أضاف البيان الصحفي :" وقع لاعب خط الوسط عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2028، وسيرتدي القميص رقم 80 مع الفريق".

وقعت إدارة ميلان عقد طويل الآمد مع اللاعب يونس موسي حتي صيف 2028 من صفوف فالنسيا.

خسر ميلان أمام نظيره برشلونة الأسباني في المباراة التي جمعت بينهما صباح يوم الأربعاء على ملعب أليجانت استعدادا للموسم الرياضية الجديد.

وسجل هدف اللقاء أنسو فاتي بصناعه اليخاندرو بالدي في الدقيقة 55 من أحداث المباراة .

موعد مباراة ميلان و النجم الساحلي

من المقرر ان يلتقي ميلان مع نظيره النجم الساحلي مساء السبت المقبل في تمام الساعه 10 مساء بتوقيت القاهرة