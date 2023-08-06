النصر والرجاء.. 30 دقيقة هدفين لرونالدو والغنام في الفريق المغربي

نجح نادي النصر في فرض سيطره على الرجاء بهدفين بعد مرور 30 دقيقة من منافسات الشوط الأول، في المواجهة الجارية بين الفريقين في ربع نهائي البطولة العربية للاندية "كأس الملك سلمان"، والتي تجمع الطرفين على ملعب ستاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

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رونالدو والغنام يقربان النصر من نصف نهائي البطولة العربية

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول للنصر في الدقيقة 19 بعدما استقبل كرة داخل منطقة الجزاء ثم يسددها بطريقة متقنه وتسكن شباك أنس الزنيتي.

وتمكن سلطان الغنام من تسجيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 29 من الشوط الاول، ليقرب العالمي من التأهل لنصف نهائي البطولة العربية.

بدأ النصر مباراة الرجاء بتكشيل مكون من:-

في حراسة المرمى نواف العقيدي، في خط الدفاع سلطان الغنام عبدالإلة العمري وعلي لاجامي وأليكس تيليس، في خط الوسط بروزوفيتش وسيكو فوفانا وعبدالله الخيبري، في خط الوسط الهجومي اندرسون تاليسكا وعبدالرحمن غريب وساديو ماني، في خط الهجوم كريستيانو رونالدو.

يمتلك النصر على مقاعد البدلاء أمين بخاري ومحمد العتيبي ونواف بوشل ومحمد آل فتيل وجيسلان كونان وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن وخالد الغنام ومختار علي وعبدالفتاح آدم وعبدالرحمن غريب وعبدالعزيز العليوة.