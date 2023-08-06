محمد مصيلحي يكشف حقيقة بيع مابولولو

صرح محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على حقيقة بيع النجم الأنجولي مابولولو مهاجم الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري خلال المؤتمر الصحفي لتقديم جهاز طارق العشري، أن مابولولو تلقى عرضًا ماليًا مغريًا من قبل أهلي طرابلس الليبي مقابل 60 مليون جنيه بعد تألق المهاجم خلال الموسمين الماضيين مع زعيم الثغر.

أشار مصيلحي إلى في تصريحاته: "هناك لاعبين تلقوا عرضًا خلال الفترة السابقة ومنهم خالد الغندور لاعب وسط الفريق من نادي المصري البورسعيدي، لكن تم رفضه، ونفس الأمر للثنائي إبراهيم حسن وأحمد عادل ميسي لهدف الحفاظ على قوام الفريق".

أتم محمد مصيلحي تصريحاته: "ثقتنا في الجهاز الفني بقيادة طارق العشري لا حدود لها ونسعى إلى في توفير متطلباته قبل بداية الموسم".

في سياق مٌتصل، أنهى الاتحاد السكندري خلال الموسم المنقضي محتلًا المركز الثامن برصيد 43 في ترتيب الدوري المصري.