الهلال يقسو على الاتحاد بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية.

بدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل المكون من:

حارس المرمى: غروهي.

الدفاع: زكريا .. شراحيلي .. بامسعود .. الشنقيطي.

الوسط: صالح .. كانتي .. كورنادو .. جوتا .. رومارينهو.

الهجوم: بنزيما.

بينما بدأ الهلال المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: المعيوف.

الدفاع: الشهراني، البليهي، كوليبالي، سعود.

الوسط: نيفيز، كنو - سالم، سافيتش، ميشيل.

الهجوم: مالكوم.

تقدم فريق الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق نجم الوسط سافيتش، ثم أضاف النجم سالم الدوسري الهدف الثاني للزعيم من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

هدف رومارينيو يُعيد الاتحاد للمباراة أمام الهلال:

وفي الدقيقة 55 من عمر المباراة سجل النجم البرازيلي رومارينيو هدف تقليص الفارق للاتحاد أمام الهلال لتصبح النتيجة 2-1 للهلال.

وتمكن النجم البرازيلي مالكوم من تسجيل أول أهدافه بقميص الهلال والثالث للأزرق في المباراة بالدقيقة 70 من ضربة رأسية رائعة لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

بهذا الانتصار يتأهل فريق الهلال إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية ليستعد لملاقاة الفريق الفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي.