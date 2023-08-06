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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي

اَرسنال
اَرسنال

أعلن الجهاز الفني لـ أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، عن تشكيل الفريق لمواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات نهائي كأس الدرع الخيرية.

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ومن المقرر أن تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام أرسنال في السادسة من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ملعب "ويمبلي".

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: آرون رامسدال.

الدفاع: بن وايت، جابريل، ويليام صليبا، يوريان تيمبر.

الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، توماس بارتي.

الهجوم: جابريل مارتينيلي، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا.

وكان أرسنال قد خسر لقب البريميرليج في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، حيث نجح السيتي في التتويج باللقب.

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