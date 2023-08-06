تعرف على حكم مباراة الوحدة والشباب بالبطولة العربية

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم حكم مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي، التي ستقام ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.



يلتقي الشباب مع الوحدة على ملعب ستاد الملك فهد، ضمن مواجهات دور ربع النهائي من البطولة العربية "كأس الملك سلمان 2023".



وتأهل الشباب إلى دور الثمانية من البطولة العربية بعدما تصدر المجموعة الثالثة ويملك في رصيد 7 نقاط، فيما صعد الوحدة إلى نفس الدور بعدما حصد مركز الوصافة بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.



وقرر الاتحاد العربي إسناد مهمة إدارة المباراة لـ ابن إبراهيم لحلو، كحكم ساحة، و فوراري مقران، و أكرم زرهوني كمساعدين و لطفي بكواسة كحكم رابع، فيما يقود تقنية الفيديو سمير كزاز، ويعاونه الحسن ازكاو.