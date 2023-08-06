عاجل
أرتيتا يعلن تشكيل اَرسنال أمام مانشستر سيتي جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد آرسنال بالدرع الخيرية تشكيل النصر لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية
الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف على حكم مباراة الوحدة والشباب بالبطولة العربية

الشباب
الشباب

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم حكم مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي، التي ستقام ضمن منافسات البطولة العربية للأندية. 

يلتقي الشباب مع الوحدة على ملعب ستاد الملك فهد، ضمن مواجهات دور ربع النهائي من البطولة العربية "كأس الملك سلمان 2023".

وتأهل الشباب إلى دور الثمانية من البطولة العربية بعدما تصدر المجموعة الثالثة ويملك في رصيد 7 نقاط، فيما صعد الوحدة إلى نفس الدور بعدما حصد مركز الوصافة بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

وقرر الاتحاد العربي إسناد مهمة إدارة المباراة لـ ابن إبراهيم لحلو، كحكم ساحة، و فوراري مقران، و أكرم زرهوني كمساعدين و لطفي بكواسة كحكم رابع، فيما يقود تقنية الفيديو سمير كزاز، ويعاونه الحسن ازكاو.

مواد متعلقة

الشباب المصري يطلق المشروع الوطني لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية

مدرب الشباب السعودي: "مباراة المنستيري صعبة والروح سر الانتصار"

الوحدة الإماراتي يفوز على الكويت الكويتي بالبطولة العربية

الوحدة الإماراتي يكشف تفاصيل إصابة عبدالله حمد