حورية فرغلي تصعق الجميع بعدد عمليات خضعت لها: "أنفقت كل أموالي عليها"

أوضحت الفنانة حورية فرغلي من خلال تصريحات لها، عن عدد العمليات الجراحية التي خضعت لها على مدار السنوات السابقة، مؤكدا خوضها لحوالي 27 عملية في منطقة الأنف فقط "لم يعد هناك غضاريف في جسدي".

حورية فرغلي

حورية فرغلي تكشف عدد عمليات التجميل التي خضعت لها على مدار حياتها

كشفت حورية فرغلي قائلة: "خضعت لإجراء 27 عملية فقط في منطقة الأنف، وسافرت عدة بلدان، آخرها سفري للولايات المتحدة الأمريكية، وأجريت بها أربع عمليات، واستغرقت كل عملية من الأربع ما يقرب من 12 ساعة، ليكون إجمالي العمليات التي خضعت لها نحو 32 عملية جراحية بخلاف العمليات التي أجريتها في الصِغَر ولا أتذكرها".

حورية فرغلي

حورية فرغلي"لم يعد هناك غضاريف في جسدي"



وتابعت حورية فرغلي حديثها: "لم يعد هناك غضاريف في جسدي، حيث تم استئصالها جميعا من أجل وضعها في منطقة الأنف، بما فيها منطقة الصدر، مضيفة: رأيت العذاب وقلت يمكن ربنا زعلان مني في حاجة وإنا مش عارفه إيه هي؛ لأن الألم كان فظيع".

حورية فرغلي

حورية فرغلي"أنفقت كل أموالي في تلك العمليات"

وأكملت حورية فرغلي: "أنفقت كل أموالي في تلك العمليات، ما يقرب من 12 مليون جنيه، وآخر عملية التي استأصلت بها الورم والرحم تكلفت أربعة ملايين دولار"، مشيرةً إلى أنها تلقت دعماً مادياً من والديها.

حورية فرغلي

وأنهت حورية فرغلي حديثها: "اللي عاجبه على كده شكلي عاجبه، واللي مش عاجبه يبص الناحية التانية، لأن خلاص مش قادرة، وكنت بعمل من أجل عملي وكنت ناجحة به وأردت الاستمرار".