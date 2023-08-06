أحمد عبد الرحمن أبو زهرة يكشف أسباب اعتزال والده| ما القصة

أعلن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اعتزاله للفن بشكل نهائي، بعدما ترك بصمته بقلوب واذهان محبيه بالعديد من الأعمال الفنية الهامة المتنوعة على مدار أكثر من 50 عامًا.

عبد الرحمن أبو زهرة

أحمد عبد الرحمن أبو زهرة يوضح اسباب اعتزال والده

كشف أحمد عبد الرحمن أبو زهرة من خلال تصريحات له، عن خبر اعتزال والده، والذي أكد الخبر، موضحاً أن السبب وراء الاعتزال هو أن والده يريد العيش الفترة القادمة في هدوء وسلام مع أسرته وأحفاده، كما أن حالته الصحية تستدعي الراحة.

أحمد عبد الرحمن أبو زهرة

أحمد عبد الرحمن أبو زهرة يطمئن الجمهور علي والده

وتابع أحمد عبد الرحمن أبو زهرة حديثه، أن والده بصحة جيدة، وسعيد بسؤال الجمهور عنه باستمرار من فترة لأخرى، ويقضي أوقاته وسط أحفاده.

عبد الرحمن أبو زهرة

أحمد عبد الرحمن أبو زهرة "والدي لا يتواصل مع أي من وسائل الإعلام"

وأكد أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، أن والده لا يتواصل مع أي من وسائل الإعلام خلال هذه الفترة لظروفه الصحية.

من ناحية اخري، قد سبق وتعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لأكثر من وعكة صحية خلال الفترة الماضية، ودخل علي إثرهاالمستشفى لإجراء عملية جراحية.

يذكر أن آخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة كان خلال حفل زفاف حفيدته، حيث ظهر علي كرسي متحرك، وعلى وجهه علامات التعب والمرض.



