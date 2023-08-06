بيومي فؤاد يكشف حقيقة قبوله أعمال كثيرة وتشبيهه بالراحل حسن حسني

كشف الفنان بيومي فؤاد من خلال تصريحات تلفزيونية له، عن سر قبوله عددًا مهولة من الأعمال الفنية بنفس ذات الوقت، معبرا أنه لا يرفض العمل بسبب خجله، مشيراً إلي مطالبة المنتجين له بزيادة أجره.

بيومي فؤاد

بيومي فؤاد يكشف حقيقة قبوله أعمال مهولة ووجهه الآخر خلف الكواليس

أوضح بيومي فؤاد من خلال ظهوره ببرنامج ET بالعربي قائلا: "فيه ناس كتير بيفتكروا إني مش اجتماعي مع إني بتشرف بالتعرف على كل الناس، ولكني شخصية خجولة ودا بيأثر عليّ، وممكن أشتغل مع فنان في أكثر من عمل ونكون صحاب بس مش معايا رقم موبايله لأني مش بطلبه بسبب الخجل، والناس بيستغربوا جدًا لما يطلبوا مني رقم وأقول لهم مش معايا".

بيومي فؤاد

بيومي فؤاد"مبعرفش أرفض عمل بسبب خجلي"

وأشار بيومي فؤاد معلقا: "التمثيل بكثرة بيكسر الخجل أمام الكاميرا والجمهور في المسرح ولكنه مش بيغير الشخصية، وأحيانًا ممكن لما شخص يضغط عليَّ أشارك في عمل وأنا تعبان ومش فاضي لكن مبعرفش أرفض بسبب خجلي".

بيومي فؤاد

بيومي فؤاد عن مطالبة المنتجين له بزيادة أجره



وحرص بيوفي فؤاد علي مطالبة المنتجين له بزيادة أجره، قائلاً: "فيه ناس بيفتكروا إني بشارك في أعمال كتير من أجل الفلوس ولكن دا مش حقيقي، لدرجة المنتجين نفسهم بيطلبوا مني أعلي أجري تقريبًا لأني صعبت عليهم، وناس كتير بيستغربوا من أرقامي وأجري لحد دلوقتي، وبفكر أرفع أجري الفترة المقبلة".

بيومي فؤاد وحسن حسني

بيومي فؤاد عن تشبيهه بالراحل حسن حسني

واضاف بيومي فؤاد عن تشبيهه بالفنان الراحل الكبير حسن حسني، أكد أنه يسير على خطاه دون قصد منه، موضحاً: "أنا بحب الشغل جدًا وساعات بيجيلي مشهد حلو في مسلسل أو ضيف شرف وبعمله ومقدرش أرفضه أو مثلا يتعرض عليا أتعاون مع يسرا في مشهد، طبعًا مقدرش أرفض وأقول لأ لنجمة كبيرة زي يسرا".

بيومي فؤاد"أنا بسير على نفس خطى"

وتابع بيومي فؤاد معلقا: "أنا بسير على نفس خطى حسن حسني بدون ما أقصد والشبه بيننا أننا بنشتغل كتير ومبقدرش أقول للشغل لأ، وأكيد أنا استفدت من الشغل كتير وخصوصًا المسرح لأنه بيضيف ثٌقل لموهبة الفنان".

بيومي فؤاد والزعيم عادل امام

بيومي فؤاد عن علاقته بالزعيم عادل إمام

وطمأن بيومي فؤاد الجمهور على حالة الزعيم عادل إمام الصحية، مؤكدًا أنه يحرص على الاطمئنان عليه من حين لآخر، قائلا: "أنا على طول بطمن على عادل إمام من أبنائه، وهو كويس وزي الفل وهيفضل رمز للفن والفنانين"، كما وجه له رسالة، قائلاً: "بقولك يا أستاذ عادل وحشتني ووحشت جمهورك وربنا يديك الصحة وطول العمر وأنا هاجي أزورك قريب".

وعن تشابه مسرحية "جامعة المشاغبين" مع "مدرسة المشاغبين"، فعلق قائلاً: "المسرحيتين مختلفتين تماما وهو تشابه الاسم فقط".