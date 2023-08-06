الدفاع الروسية تُعلن قصف مطارات عسكرية غرب وجنوب أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن آخر تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكدة توجيه ضربة جوية وبحرية دقيقة للمطارات العسكرية بمقاطعات خميلنيتسكي وروفنا غرب أوكرانيا، وزابوريجيا جنوبها.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، إن القوات الروسية استهدفت ليلا بضربة جوية وبحرية بعيدة المدى مطاري ستارو قسطنطينوف بمقاطعة خميلنيتسكي، ودوبنو بمقاطعة روفنا العسكريين، مؤكدًا تدمير جيمع الأهداف والبنى المنشودة في المطارين المذكورين.

القضاء على 50 جنديا أوكرانيا

وأشارت الوزارة إلى أنه في مقاطعة خاركوف وجمهورية لوجانسك تم القضاء على 50 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر M109 Paladin أمريكية، ومدفع Krab ومدفعي Msta-B.

وفي دونيتسك، تم القضاء على 170 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Krab، كما تم القضاء على 110 عسكريين أوكرانيين وتدمير مدفع M777 أمريكي وبضعة مدافع Gvozdika في لوجانسك بمنطقة غابات سيريبريانسك، حسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وأكدت الوزارة أن قواتها قامت بالقضاء على 150 جنديا أوكرانيا وتدمير راجمة "غراد" ومدفع M777 أمريكي، في دونيتسك.

وصدت القوات الروسية، في محور زابوريجيا، هجومين على قرية رابوتينو والقضاء على 80 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع D-30، كما قامت بالقضاء على 40 جنديا أوكرانيا، في في محور خيرسون.

وقرب مدينة زابوريجيا تم تدمير مستودع للصواريخ والذخائر الغربية لقوات وضرب مطار زابوروجيه العسكري، كما تم استهداف مركز قيادة اللواء 79 الأوكراني بالقرب من قرية باراسكوفيفكا في دونيتسك، حسب ما أفاد البيان الوزاري.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أن الدفاعات الروسية اعترضت 11 صاروخ HIMARS وصاروخ HARM أمريكية، وقامت بتدمير 16 مسيرة في لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.

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