ماسكيرانو: ميسي أعظم لاعب رأيته

تحدث الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة المعتزل عن مواطنه ليونيل ميسي زميله السابق في الفريق الإسباني ونجم إنتر ميامي الأميركي

أشاد ماسكيرانو بـ ميسي، وقال ماسكيرانو في تصريحات صحفية: دائما ما قلت إن المباراة عادة ما تسيطر على اللاعبين تختبرنا المباراة، أما ليو، فهو من يختبر المباراة.

ميسي

وأضاف ماسكيرانو، الذي أسدل الستار على مسيرته الاحترافية كلاعب في صفوف إستوديانتس الأرجنتيني في 2020 وهو في سن 36، أن ميسي "يتحكم في كل ما يحدث داخل الملعب ولذا في وجه نظري هو اللاعب الأعظم الذي رأته عيناي.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

ميسي

وقال ماسكيرانو: دائما ما تكون القرارات شخصية جدا، ليس لي أن أقيم القرار، لكن يبدو بناء على ما أراه وما يظهر في المباريات القليلة التي لعبها وهذه الأيام التي أمضاها في ميامي، يبدو سعيدا جدا لا يستمتع فقط بكرة القدم وإنما بالحياة والأسرة.