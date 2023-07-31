ليونيل ميسي.. مسيرة حافلة بالإنجازات داخل المستطيل الأخضر

استطاع الأرجنتيني ليونيل ميسي تحقيق العديد من الإنجازات والأرقام القياسية التى جعلته يتربع على عرش الساحرة المستديرة خلال مشواره الكروى.

مسيرة ليونيل ميسي مع الأندية..

أرقام ليونيل ميسي مع الأندية..

شارك ميسي مع فريق برشلونة فى 778 مباراة سجل 672 هدفا

وشارك مع فريق باريس سان جيرمان فى 75 مباراة سجل 32 هدفا

وأخيرا شارك مع فريق إنتر ميامي الأمريكي حتى الأن فى 2 مباراة أحرز من خلالها 3 أهداف.

وخاض ليونيل ميسي 877 مباراة إجماليا أحرز من خلالها 713 هدف مع الأندية التى أرتدى قميصها خلال مشواره داخل الملاعب حتى الأن.

وتعد أخر محطات ميسي الأخيرة فريق إنتر ميامي الأمريكي الذى نجح فى إبرام التعاقد مع الأرجنتيني حتى عام 2025، بعد مغادرة صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نهاية موسم 2022 ـ 2023 .

وكان ميسي قد انضم إلى الفريق الفرنسي في 2021 بعد أن أمضى 21 عاماً مع نادي برشلونة.

ويُعتبر ميسي حامل الرقم القياسي في تسجيل الأهداف في نادي برشلونة حيث سجل مع النادي 672 هدفاً وفاز بلقب الدوري الإسباني 10 مرات وبدوري الأبطال أربع مرات والكأس الإسباني سبع مرات.