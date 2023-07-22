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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنتر ميامي الأمريكي

ميسي يخطف الأنظار بهدف عالمي في ظهوره الأول "فيديو"

كأس الدوري الأمريكي
كأس الدوري الأمريكي

 استطاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إشعال حماس المدرجات الأمريكية، بعد تسجيله هدفًا رائعًا في مباراته الأولى بقميص إنتر ميامي ببطولة كأس الدوري الأمريكي.

 

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 هدف ميسي الأول مع إنتر ميامي الأمريكي.. فيديو

 وشارك ميسي  كبديل في الدقيقة 54 من أحداث مواجهة إنتر ميامي الأمريكي ونظيره كروز أزول المكسيكي، ضمن مرحلة دور المجموعات ببطولة "كأس الدوريات" التي تضم فرقًا من أمريكا والمكسيك وكندا.

 وشهدت الدقيقة 92 إحراز ليونيل ميسي هدف الفوز لفريقه إنتر ميامي عن طريق ضربة حرة لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف في كأس الدوري الأمريكي.

 فيديو.. ميسي يخطف هدف عالمي مع إنتر ميامي الأمريكي

 

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