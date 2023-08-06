ميزات خصوصية رسائل واتساب.. كيفية إضافة طبقات متعددة من الأمان

الخصوصية أمر مهم عندما يتعلق الأمر بنا وبوجودنا الرقمي. مع وجود العديد من المخاطر المختلفة التي تنطوي عليها التكنولوجيا، فإن القدرة على الشعور بأن أجهزتك الشخصية آمنة أمر حيوي.

كواحد من أكبر تطبيقات المراسلة في العالم، فإن واتساب WhatsApp، المملوك لشركة Meta الأم، مليء بالمعلومات الشخصية والمحادثات الخاصة والأسرار. لديها أكثر من 2.7 مليار مستخدم نشط، لذا فقد حرصت الشركة على إبراز ميزات الخصوصية والأمان الخاصة بها مؤخرًا.

ميزات خصوصية رسائل واتساب

ننتقل أدناه إلى جميع ميزات الخصوصية المختلفة المتاحة لمستخدمي واتساب WhatsApp للتأكد من أنه يمكنك الحفاظ على رسائلك آمنة وخاصة.



في إعدادات الخصوصية الخاصة بك في واتساب WhatsApp، يمكنك تغيير من يمكنه رؤية:

آخر ظهور لك وعلى الإنترنت

صورة ملفك الشخصي

موقعك؛

تحديثات حالتك.

يمكنك تقييد هذه الميزات بحيث لا يتمكن أي شخص أو أي شخص أو جهات اتصالك فقط أو جهات اتصال معينة فقط من رؤيتها. في إعدادات الخصوصية، يمكنك أيضًا تعديل:

ما إذا كان يتم إرسال إيصالات القراءة - هذا هو نظام التجزئة الذي من خلاله يمكن للشخص الذي راسلته أن يرى ما إذا كنت قد رأيت رسالته مع تحول علامتي التجزئة إلى اللون الأزرق. يؤدي إلغاء إيصالات القراءة إلى إيقاف هذه المشكلة المحرجة لشخص ما يتساءل لماذا لم ترد على الرغم من رؤية رسالته.

من يمكنه إضافتك إلى المجموعات - يعني حظر قدرة بعض الأشخاص على إضافتك إلى المجموعات أنه لا يمكن وضعك عن غير قصد في الدردشات التي تشعر أنك لا تستطيع الخروج منها دون عمل مشهد.

المكالمات التي يتم إسكاتها وأيها يجب أن يكون لها نغمة رنين حتى لا تفوتك أهم المكالمات بالنسبة لك.

من يمكنه الاتصال بك - إذا كان هناك أشخاص في جهات الاتصال الخاصة بك على WhatsApp لا تريد بالضرورة التحدث إليهم شخصيًا - مفيد بشكل خاص إذا كنت في دردشة جماعية مع أشخاص لا تعرفهم.

الأشخاص الذين قمت بحظرهم

قفل الدردشات الخاصة بك

يمكنك حتى قفل التطبيق الذي يتطلب إما بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه حتى لا يتمكن أي شخص من فتح محادثاتك حتى لو كانوا يعرفون رمز المرور الخاص بك. هذه هي وظيفة الخصوصية الرئيسية التي تم إبرازها في إعلان WhatsApp TV الأخير، والذي يُظهر امرأة اكتشفت للتو أنها حامل، وتختار من ستخبرها ومن تريد الاحتفاظ بها من الآن.

إذا اخترت عدم مشاركة آخر ظهور لك أو حالة اتصالك بالإنترنت، فلن تتمكن من رؤية حالات المستخدمين الآخرين أيضًا. الشيء نفسه ينطبق على إيصالات القراءة، بصرف النظر عن الدردشات الجماعية.

هناك أيضًا تحقق من خطوتين يضيف رمزًا شخصيًا للوصول إلى حسابك. يمكن تحديث كل هذه الميزات من خلال فتح التطبيق والنقر على الإعدادات ثم اختيار الخصوصية.