واتساب يودع الإيماءات على شريط التنقل

تمنحنا قناة واتساب WhatsApp التجريبية نظرة خاطفة على بعض الميزات التي قد تشق طريقها أو لا تشق طريقها إلى الإصدار المستقر.

بينما تضيف معظم الإصدارات التجريبية وظائف جديدة، فإن بعضها، في بعض الأحيان، يزيل الميزات.

يبدو أن أحدث إصدار تجريبي من واتساب WhatsApp لنظام Android - الإصدار 2.23.16.17 - هو أحد هذه التحديثات، حيث أبلغ العديد من المستخدمين عن عدم القدرة على التمرير بين القوائم في شريط التنقل، والذي تم نقله مؤخرًا إلى أسفل الشاشة.

كان هناك بعض الشكوك عندما أتاحت نسخة تجريبية من واتساب WhatsApp في يونيو إيماءات قابلة للتمرير لشريط التنقل.

كما يشير WABetaInfo بحق، فإن إرشادات التصميم متعدد الأبعاد لـ Android لها ملاحظة محددة ضد استخدام إيماءات التمرير على شريط التنقل. مع وضع ذلك في الاعتبار، من غير المحتمل أن نرى هذا يعود إلى الظهور في تحديثات تجريبية أو ثابتة لاحقة.

يذكر WABetaInfo أيضًا أن الإصدار 2.23.16.17 يمثل المرة الأولى التي يتم فيها إتاحة شريط التنقل السفلي لمعظم مختبري الإصدارات التجريبية. في السابق، تم منح مجموعة فرعية صغيرة فقط من الحسابات حق الوصول إلى واجهة المستخدم التي تم تجديدها.

من المتوقع أن يشعر مستخدمو واتساب WhatsApp بالإحباط قليلاً بسبب إزالة إيماءات التمرير، نظرًا لأنها توفر طريقة سلسة للتنقل بين علامات تبويب الدردشات والمكالمات والمجتمعات والحالة. لذلك إذا كنت ترغب في الحفاظ على الإيماءة حية على WhatsApp، فقد ترغب في تأجيل التحديث الذي تم إصداره يوم الخميس.

ومع ذلك، قد يضطر مستخدمو واتساب WhatsApp المتكررون إلى التصالح مع حقيقة أن شريط التنقل القابل للتمرير السريع قد اختفى إلى الأبد.

وفي الوقت نفسه، يتم انتقاد الإزالة عالميًا تقريبًا على Twitter / X، حيث أشار البعض إلى مشكلات إمكانية الوصول المحتملة التي قد يثيرها هذا الإغفال.