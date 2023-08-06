واتساب يضيف تسجيل دخول البريد الإلكتروني.. هل مازلت بحاجة إلى رقم هاتفك

نظرًا لشعبية واتساب فإنه لا يزال هدفًا رئيسيًا بين المحتالين والمتسللين. الآن، كإجراء أمني إضافي، قد يتيح لك WhatsApp قريبًا استخدام عنوان بريدك الإلكتروني لأغراض التحقق من الحساب.



اعتبارًا من الآن، تم ربط حساب واتساب WhatsApp الخاص بك برقم هاتفك. إذا فقدت الوصول إلى رقمك، فإنك تخاطر بفقدان الوصول إلى حسابك. لمنع حدوث ذلك، تعمل خدمة المراسلة على استخدام عنوان بريدك الإلكتروني للتحقق من الحساب.

تشير WABetaInfo إلى أن هذه الميزة ستكون اختيارية، وبما أنها قيد التطوير حاليًا، فهناك معلومات محدودة حول وقت وكيفية عملها.

من المواقف المحتملة التي يمكن أن تكون فيها ميزة الأمان الجديدة مفيدة عندما يكون هاتفك مفقودًا أو مسروقًا، وتحتاج إلى تسجيل الدخول إلى WhatsApp على جهاز جديد. سيكون التحقق من البريد الإلكتروني مفيدًا في مثل هذه الحالات.

يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا عند إعداد واتساب WhatsApp على جهاز جديد، لكن رمز التحقق لا يأتي بسبب مشاكل في الخادم أو الشبكة.

يتيح لك واتساب WhatsApp بالفعل تحديد عنوان بريد إلكتروني عند إعداد حماية PIN لحسابك. إذا لم تتمكن من استدعاء رقم التعريف الشخصي، يمكنك استخدام عنوان البريد الإلكتروني المرتبط لإعادة تعيينه.

تم رصد خيار التحقق من البريد الإلكتروني من قبل مستخدمي WhatsApp beta المحددين الذين يقومون بتشغيل الإصدار v2.23.16.15. نظرًا لأن الميزة لا تزال قيد التطوير، فمن غير المرجح أن تصل إلى الجمهور في أي وقت قريبًا.

حتى ذلك الحين، تحقق من ميزات خصوصية واتساب WhatsApp التي يجب عليك تمكينها لتعزيز أمان حسابك.