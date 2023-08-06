عاجل
"خطر على الأمن القومي".. العراق يحجب تطبيق تيليجرام رسميًا النائب أيمن محسب: الدولة المصرية بذلت جهودًا ضخمة لتعزيز ريادة وتنافسية قناة السويس البورصة تربح 15.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يوجه بمواصلة بذل أقصى جهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين

جانب من اجتماع الرئيس
جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

txt

لقاء أخوى بين الرئيس السيسى والعاهل البحريني بمدينة العلمين

txt

الحوار الوطني يناقش 3 أنظمة للانتخابات البرلمانية ويرفعها للرئيس السيسي (فيديو)

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، حيث تم عرض الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة. 
كما اطلع الرئيس في ذات السياق على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد خلال الاجتماع على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خصوصًا من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.

مواد متعلقة

د. هاجر التونسي: "فترة الرئيس السيسي شهدت تطورًا كبيرًا في التعليم الفني" (فيديو)

السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان بالعلمين الجديدة (شاهد)

ملفات مطروحة على مائدة الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان

قمة مصرية يونانية بين السيسي ورئيس وزراء اليونان بمدينة العلمين الجديدة