الحوار الوطني يناقش 3 أنظمة للانتخابات البرلمانية ويرفعها للرئيس السيسي (فيديو)

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام لـ الحوار الوطني، إن الحوار عقد جلستين طويلتين لمناقشة النظام الانتخابي للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، مؤكدًا أنها شهدت مناقشات ثرية واختلافات وإضافات وتباينات بين الآراء».

وأضاف المنسق العام لـ الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن لجان إعداد التوصيات والمقترحات المصغرة، تضم الأطراف ذات الشأن وتأخذ الصادر عن اللجان العامة؛ لمناقشته مرة أخرى»، قائلًا إن اللجنة طرح أمامها 3 أنظمة للانتخابات.

ولفت إلى أن «الأول النظام الحالي الذي تتبعه مصر، والخاص بانتخاب 50% من أعضاء البرلمان بالقائمة المغلقة المطلقة، و50% بالنظام الفردي»، قائلًا إن «الثاني إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المنقوصة على مستوى الجمهورية بالكامل».

وأشار إلى أن «النظام الثالث خليط يجمع ما بين انتخاب 50% من عدد الأعضاء بالنظام الفردي، و25% بالقوائم النسبية، و25% بالقوائم المطلقة المغلقة».

وأكد المنسق العام لـ الحوار الوطني، أن المقترحات المرفوعة إلى مجلس الأمناء، تراعي الحصص الدستورية الواجبة للمرأة والبالغة 25% على الأقل بمجلس النواب، ولـ5 فئات أخرى تضم الشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين.

الـ3 أنظمة سيرفعون بعد الدراسة من مجلس الأمناء إلى الرئيس

وتابع: «نرفع الاقتراحات كما هي ولا نحذف اقتراحًا، الـ3 أنظمة سيرفعون بعد الدراسة من مجلس الأمناء إلى الرئيس، دون تصويت على ما نحن معه أو ضده، كل الآراء متبلورة ومطروحة على الساحة».