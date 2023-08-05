لقاء أخوى بين الرئيس السيسى والعاهل البحريني بمدينة العلمين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، حيث تناول الزعيمان العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين، سياسياً واقتصادياً وتنموياً، والتي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية.

لقاء أخوي بمدينة العلمين بين الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين

الرئيس السيسي وعاهل مملكة البحرين

واستعرض الزعيمان خلال لقائهم الأخوي عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين، والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، سعياً نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة.‏