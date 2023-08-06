ذروة الارتفاع في درجات الحرارة اليوم.. الأرصاد تحذر

تشهد القاهرة والمحافظات اليوم الأحد ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر

وعن حالة البحر المتوسط، كشفت هيئة الأرصاد أنها تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وأوضحت أن تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وترصد “بوابة الوفد” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم 6 أغسطس:

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 39 27

العاصمة الادارية 40 27

6 اكتوبر 39 26

بنها 39 27

دمنهور 37 27

وادى النطرون 38 26

كفر الشيخ 38 27

المنصورة 38 26

الزقازيق 39 26

شبين الكوم 39 27

طنطا 38 27

دمياط 35 26

بورسعيد 35 26

الإسماعيلية 40 25

السويس 40 26

العريش 36 26

رفح 36 25

رأس سدر 40 26

نخل 39 19

كاترين 33 17

الطور 39 27

طابا 37 24

شرم الشيخ 41 30

الاسكندرية 35 25

العلمين الجديدة 34 25

مطروح 32 24

السلوم 34 25

سيوة 43 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 20 30

حلايب 38 30