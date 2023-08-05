تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بكفر الشيخ

مؤشر درجات الحرارة



تشهد حالة الطقس في مدن وقرى محافظة كفرالشيخ،السبت، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة.

وفي الصباح لارتفاع درجة حرارة الأرض درجة حرارة الهواء تصل إلى +22...+35°C, نقطة الندى: +19,59°C; نسبة سرعة الرياح درجة الحرارة، والرطوبة: رطب جدا، وغير مريح، نسيم خفيف الرياح تهب من الغرب بسرعة من 4-18 كم \ ساعة, في السماء، وأحيانا هناك السحب الصغيرة.

وفي ما بعد الظهر لارتفاع درجة حرارة الأرض درجة حرارة الهواء تصل إلى +33...+37°C, نقطة الندى: +16,26°C; نسبة سرعة الرياح درجة الحرارة، والرطوبة: مريح، نسيم متوسط الرياح تهب من شمال غرب بسرعة من 18-25 كم \ ساعة, سماء صافية.

وفي المساء انخفاض درجة حرارة الهواء إلى +24...+32°C, نقطة الندى: +18,66°C; نسبة سرعة الرياح درجة الحرارة، والرطوبة: نوعا ما غير مريح بالنسبة لمعظم الناس على الحواف العلوية، نسيم خفيف الرياح تهب من شمال غرب بسرعة من 7-18 كم \ ساعة، سماء صافية طول اليوم هو 13:36 .

وعن حالة البحر المتوسط في مدينة ومصيف بلطيم فإنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.