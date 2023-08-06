الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

يوليو يسجل أعلى معدل حرارة على كوكب الأرض منذ 500 سنة

طقس حار
طقس حار

أكد الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن موجة الطقس الحار تستمر خلال شهر أغسطس الجاري.

وأشار النهري في تصريحات له، إلى تسجيل يوليو الماضي أعلى معدل حرارة على كوكب الأرض منذ 500 سنة.

وأضاف النهري، أن رصد الصور الرادارية تغير الظروف الجوية من منطقة إلى أخرى في غضون ساعات قليلة؛ وذلك نتيجة التغيرات المناخية المتواترة، مشيرا إلى ارتفاع الحرارة بمقياس درجة مئوية؛ من شأنه أن يزيد من كمية البخار في الهواء بنسبة 7%.

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تأثيرالتغيرات المناخية

ولفت نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة إلي أن التغيرات المناخية زادت حدتها وأصبحت غير معروفة، من الوارد أن نشعر بالحرارة خلال فصل الشتاء، أو نرى سيولا في الصيف كما حدث ف السعودية مؤخرا».

وأوضح النهري، أن تغير البيانات المناخية لمحطات الأرصاد؛ نتيجة تسارع التغيرات المناخية، قائلا: "النهاردة عندما استمع إلى نشرة الأرصاد الجوية؛ لن أستطيع أن أقول إنها خطأ 100% ولكن أقدر أقول من 70 إلى 80% خطأ، أو التوقع سليم؛ ولكن هناك تغيرات تحدث خلال ساعات بسيطة تغير كل شيء".

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