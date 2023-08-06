إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى المحور

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان بمنطقة كرداسة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة غدارة النجدة بلاغًا بوجود حادث أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان، وانتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص رحلات يقودها سائق، 40 سنة، انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلابها وإصابة 3 سيدات وعامل بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلاقى العلاج.

وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع سائق جراء حادث انقلاب توكتوك



لقى سائق توك توك مصرعه في الجيزة، جراء حادث انقلابه في شارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق شمال الجيزة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث سير ومتوفي في شارع ترعة السواحل في الوراق، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنقلاب توك توك ومصرع قائده بالغ من العمر 25 عاما، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي أجريت برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه أثناء سير التوك توك قيادة المتوفي في شارع ترعة السواحل في الوراق إنقلب في وسط الشارع، وتبين أنه خالي من الركاب، ونتج عنه مصرع قائده.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة في الجيزة



أصيب شخص في الجيزة، باشتباه نزيف في المخ جراء اصطدام سيارة به في شارع ثروت بنطاق دائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي، أفاد بوقوع حادث مروري في شارع ثروت ووجود مصاب، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء سير دراجة نارية قيادة مسن بالغ من العمر 65 سنة، اصطدمت به سيارة أجرة من الخلف مما نتج عنه سقوطه وإصابته باشتباه نزيف في المخ.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة.