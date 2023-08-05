إصابة 5 أشخاص بالفيوم في حادث تصادم دراجتين بخاريتين

أصيب 5 اشخاص بالفيوم في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين اللي مستشفي الفيوم الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالطريق الدائري فى مدينة الفيوم باتجاه قرية منشأة عيد الله وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 5 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث بطريق الفيوم- القاهرة

ومن جهه اخرى لقي مواطن بالفيوم مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق الفيوم – القاهرة وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بإنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق الفيوم – القاهرة بإتجاه القاهرة وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود جثة و7 مصابين وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفى حادث اخر أُصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة -أسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة، بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم ووجود عدد من المصابين وانتقلت اجهزة الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص قبل مدخل قرية أبو صيرفى نطاق مركز الفيوم وتبين وجود 5 اشخاص مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.